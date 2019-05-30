Кнессет назначил первые в истории Израиля повторные парламентские выборы

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кнессет Израиля на пленарном заседании утвердил законопроект о самороспуске и назначил повторные парламентские выборы на 17 сентября, сообщает израильский "9 канал" .

Роспуск парламента утвержден 74 голосами против 45.

После парламентских выборов, которые состоялись в Израиле 9 апреля, президент страны Реувен Ривлин поручил действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство. Однако премьеру не хватило всего одного голоса, чтобы создать коалицию с минимальным большинством в 61 голос.

В результате срок работы Кнессета 21-го созыва оказался беспрецедентно коротким. Кроме того, впервые в истории Израиля были назначены повторные парламентские выборы.-0-