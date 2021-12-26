Книга Ахматовой с автографом Цветаевой выставлена на торги

Фото litfund.ru
26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборник стихотворений Анны Ахматовой "Вечер" 1912 года издания, принадлежавший Марине Цветаевой, выставлен на торги, стартовая цена составляет 2 млн российских рублей. Информация о лоте размещена на сайте "Литфонда", сообщает ТАСС.
Уточняется, что издание иллюстрированное, включает 90 страниц. Книга без обложки, содержит несколько карандашных пометок.
Аукцион назначен на 20 января 2022 года.
В "Литфонде" уточнили, что два других экземпляра книги Ахматовой "Вечер" были проданы за 800 тыс. российских рублей. Автографы Цветаевой ранее уходили с молотка за 5,75 млн, 6,75 млн и 4,1 млн российских рублей.-0-