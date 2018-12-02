КНР и США попытаются заключить новое торговое соглашение, повышение пошлин отложено

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время саммита G20 в Аргентине провели переговоры. Главы государств условились предпринять усилия для того, чтобы прийти к заключению нового торгового соглашения в течение 90 дней. Если после истечения этого срока, стороны не договорятся, американцы поднимут пошлины на китайские товары с 10% до 25%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

По итогам переговоров стороны достигли некоего компромисса. США не станут повышать тарифы на китайскую продукцию на сумму в $200 млрд с 10% до 25%. Ранее речь шла о том, что это будет сделано с 1 января 2019 года. "Китай согласился закупать на пока не установленную, но довольно значительную сумму сельскохозяйственную продукцию, энергоносители, промышленную и другую продукцию США, чтобы сократить торговый дисбаланс", - цитирует ТАСС пресс-службу Белого дома.

Как сообщалось, ранее главный экономический советник президента США Лоуренс Кадлоу заявил, что если на встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Буэнос-Айресе не будет заключена торговая сделка, то США могут ввести дополнительные пошлины на товары из Китая на сумму около $267 млрд. Саммит лидеров стран "Группы двадцати" прошел в столице Аргентины с 30 ноября по 1 декабря.-0-