Коалиция правых партий победила на выборах в Чехии

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9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коалиция "Вместе" набрала 27,77% голосов избирателей и победила на выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента Чехии, сообщает телеканал CNN Prima NEWS со ссылкой на Чешское статистическое управление.
В партийную коалицию "Вместе" входят праволиберальная Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия "Традиция Ответственность Процветание 09".
Коалиция получила 27,77% голосов избирателей. Движение премьера Андрея Бабиша "Акция недовольных граждан", которому ранее прочили победу, набрало 27,15%.-0-