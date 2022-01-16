Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,5

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России вырос до 1,5. Это максимум с 5 мая 2020 года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В Москве индикатор увеличился до 1,65, в Санкт-Петербурге он на фоне максимума по числу заболевших впервые достиг ровно 2, в Подмосковье - 2,1. В Нижегородской области коэффициент подскочил до 4,62.

С 10 по 16 января в России зарегистрированы 152 685 случаев заражения. Это на 35,3% больше, чем неделей ранее. В Москве число заболевших подскочило почти вдвое: на прошлой неделе в столице выявили 18 006 инфицированных, на этой - 35 658. Выздоровели за последние семь дней 171 703 человека - немного больше, чем за предыдущий аналогичный период.

Смертность из-за новой инфекции продолжает снижаться. На этой неделе в России зарегистрировано 5 157 летальных исходов, что оказалось на 8,6% меньше, чем в предыдущие семь дней, а также минимальным значением с начала июля 2021 года.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией.-0-