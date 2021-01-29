Количество безработных в Украине достигло 10%

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень безработицы в Украине в IV квартале 2020 года достиг 10%. Об этом говорится в ежеквартальном инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ), сообщает РБК-Украина.

Учитывая увеличение заболеваемости коронавирусом осенью и новые карантинные ограничения, в IV квартале уровень безработицы оценен НБУ в 10%.

Спрос на рабочую силу в стране снизился в конце года отчасти из-за сезонности, отчасти из-за осторожного отношения фирм к найму новых работников в ожидании объявленных правительством планов относительно ужесточения карантина.

Как свидетельствуют опросы, подавляющее большинство предприятий Украины во всех видах деятельности, кроме торговли, ожидало сокращения численности персонала в последующие 12 месяцев. В отчете отмечается, что также снизилось предложение рабочей силы.

По данным Госстата Украины, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в III квартале 2020 года составило 16 млн человек, в возрасте 15-70 лет - 15,9 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет - по 1,7 млн человек. По прогнозу НБУ, уровень безработицы в 2021 году в стране сократится до 8,8%.-0-