Количество инфицированных коронавирусом в мире увеличилось за сутки более чем на 82 тыс.

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество заразившихся новым коронавирусом в мире выросло за сутки более чем на 82 тыс. - на 9 тыс. меньше, чем в предыдущие сутки. Количество подтвержденных смертей возросло более чем на 8 тыс. человек - почти на 3 тыс. больше, чем днем ранее, сообщила 3 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

По состоянию на 11:00 3 мая в мире были зарегистрированы 3 349 786 инфицированных и 238 628 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 82 763, смертей - на 8 657. Больше всего инфицированных и умерших в Европе - 1 518 895 и 142 667 соответственно. За 24 часа число заразившихся там возросло на 27 032, а умерших - на 2 081.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились 1 384 641 человек, 78 409 умерли. По числу инфицированных (44 050) и умерших (6 213) за сутки этот регион обогнал Европу. Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 3 мая там выявлено 200 609 инфицированных и 7 871 смертей. За сутки число заболевших возросло на 5 618, умерли 130 человек.

По информации ВОЗ, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 093 880. Далее следуют Испания (216 582), Италия (209 328), Великобритания (182 264), Германия (162 496), Россия (134 687), Франция (129 458), Турция (124 375), Иран (96 448) и Бразилия (91 589).-0-