Количество инфицированных коронавирусом в мире увеличилось за сутки почти на 92 тыс.

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся новым коронавирусом в мире возросло за сутки почти на 92 тыс. - на 8 тыс. больше, чем за предыдущий день. При этом количество подтвержденных смертельных исходов увеличилось почти на 6 тыс. - меньше, чем днем ранее, сообщила 2 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 11:00 2 мая в мире были зарегистрированы 3 267 184 инфицированных и 229 971 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 91 977, смертей - на 5 799. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 492 024 и 140 586 соответственно.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились 1 340 591 человек, 72 196 умерли. По числу инфицированных (48 674) и умерших (3 109) за сутки этот регион превосходит Европу. Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 2 мая там выявлено 194 991 инфицированный, зафиксировано 7 741 смертей. За сутки число заболевших возросло на 6 406, умерли 143 человека.

По информации ВОЗ, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 067 127. Далее следуют Испания (215 216), Италия (207 428), Великобритания (177 458), Германия (161 703), Франция (128 722), Россия (124 054), Турция (122 392), Иран (95 646) и Китай (84 388).-0-