Количество инфицированных пневмонией неизвестного вида в Китае возросло до 59

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заболевших неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань (административный центр провинции Хубэй) возросло до 59 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное сообщение муниципального комитета по делам здравоохранения Китая.

Смертельных случаев в результате заболевания не зафиксировано.

Установлены личности 163 человек, имевших близкие контакты с зараженными, они находятся на карантине.-0-