Количество людей, инфицированных коронавирусом в мире, за сутки увеличилось почти на 123 тыс.

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло почти на 123 тыс. Днем ранее за сутки были зафиксированы 117 551 новый случай заражения. Количество смертей, связанных с инфекцией, возросло на 4 тыс. и превысило 371 тыс. Соответствующие данные опубликованы 1 июня на сайте ВОЗ, передает ТАСС.

По состоянию на 11:00 1 июня, в мире были зарегистрированы 6 057 853 инфицированных и 371 166 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 122 917, а умерших - на 4 000. Днем ранее за сутки была зафиксирована 4 461 смерть.

Регион Северной и Южной Америки по прежнему на первом месте по числу инфицированных - 2 817 232 (+73 439). Количество умерших там увеличилось на 2 812 и достигло 160 514. В Европе зарегистрировано 2 159 791 заразившийся (+17 244 за сутки) и 180 594 умерших (+ 509 за минувшие сутки).

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион - там 520 137 инфицированных и 12 627 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 15 136, умерли 274 человека.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 734 040 человек. На втором месте - Бразилия (498 440), затем Россия (414 878), Великобритания (274 766), Испания (239 801), Италия (233 019), Индия (190 535), Германия (181 815), Турция (163 942) и Перу (155 671).-0-