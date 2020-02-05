Количество людей, пострадавших при жесткой посадке самолета в Стамбуле, возросло до 139

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 139 человек пострадали в результате жесткой посадки самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в стамбульском аэропорту 5 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Стамбула Али Йерликая.

По предварительным данным, причиной аварии являются плохие погодные условия. Самолет с высоты 30 метров рухнул на полосу.

В аэропорту Стамбула самолет жестко приземлился и загорелся, госпитализированы 52 человека Самолет совершил жесткую посадку, врезался в ограждение, загорелся и распался на три части. Всего на борту находились 177 человек, включая шестерых членов экипажа.

Выполнявший полет из Измира в Стамбул самолет Boeing 737-800 Pegasus Airlines совершил 5 февраля жесткую посадку в аэропорту Стамбула и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате аварии он загорелся и развалился на три части. По последним данным, на борту находилось 177 человек – 171 пассажир и шестеро членов экипажа.-0-