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05 февраля 2020, 22:59

Количество людей, пострадавших при жесткой посадке самолета в Стамбуле, возросло до 139

Фото Reuters
Фото Reuters

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 139 человек пострадали в результате жесткой посадки самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в стамбульском аэропорту 5 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Стамбула Али Йерликая.

По предварительным данным, причиной аварии являются плохие погодные условия. Самолет с высоты 30 метров рухнул на полосу.

В аэропорту Стамбула самолет жестко приземлился и загорелся, госпитализированы 52 человекаВ аэропорту Стамбула самолет жестко приземлился и загорелся, госпитализированы 52 человека
Самолет совершил жесткую посадку, врезался в ограждение, загорелся и распался на три части. Всего на борту находились 177 человек, включая шестерых членов экипажа.

Выполнявший полет из Измира в Стамбул самолет Boeing 737-800 Pegasus Airlines совершил 5 февраля жесткую посадку в аэропорту Стамбула и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате аварии он загорелся и развалился на три части. По последним данным, на борту находилось 177 человек – 171 пассажир и шестеро членов экипажа.-0-

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