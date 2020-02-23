Количество людей, пострадавших в Иране при землетрясении, возросло до 75

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 75 человек пострадали в Иране в результате землетрясения, которое произошло на границе с Турцией. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на официального представителя Организации по чрезвычайным происшествиям Ирана Моджтабу Халеди.
По его информации, большинство госпитализированных получили незначительные травмы.
Ранее Халеди сообщил
По информации агентства Anadolu, девять человек погибли на востоке Турции в результате землетрясения, еще 37 пострадали.
Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано 23 февраля на северо-западе Ирана у границы с Турцией. Очаг подземных толчков залегал на глубине 5 км, эпицентр находился в 141 км к западу от города Тебриз.-0-