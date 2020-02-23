Количество людей, пострадавших в Иране при землетрясении, возросло до 75

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 75 человек пострадали в Иране в результате землетрясения, которое произошло на границе с Турцией. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на официального представителя Организации по чрезвычайным происшествиям Ирана Моджтабу Халеди.

По его информации, большинство госпитализированных получили незначительные травмы.

Ранее Халеди сообщил AFP , что несколько домов в четырех деревнях были повреждены в результате землетрясения.

По информации агентства Anadolu, девять человек погибли на востоке Турции в результате землетрясения, еще 37 пострадали.

Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано 23 февраля на северо-западе Ирана у границы с Турцией. Очаг подземных толчков залегал на глубине 5 км, эпицентр находился в 141 км к западу от города Тебриз.-0-