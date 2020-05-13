Количество людей, заразившихся коронавирусом, в мире за сутки увеличилось более чем на 81 тыс.

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13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество инфицированных коронавирусом в мире возросло за сутки более чем на 81 тыс. и превысило 4,17 млн, количество подтвержденных смертей увеличилось более чем на 4 тыс. и превысило 287 тыс., сообщила 13 мая Всемирная организация здравоохранения, передает ТАСС.

По состоянию на 11:00 13 мая в мире было зафиксировано 4 170 424 инфицированных и 287 399 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 81 577, а умерших - на 4 245.

За минувшие сутки регион Северной и Южной Америки вышел на первое место по числу инфицированных с начала вспышки заболевания (1 781 564). За 24 часа их стало больше на 37 847. Число умерших увеличилось на 1 955 и достигло 106 504.

В Европе зарегистрировано 1 780 360 заразившихся и 159 799 умерших. За 24 часа число инфицированных увеличилось на 24 527, а умерших - на 1 918.

Третью позицию в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 13 мая там выявлено 284 270 инфицированных и 9 529 смертей. За сутки число заразившихся увеличилось на 10 243, умер 121 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 322 054. Далее следуют Россия (242 271), Испания (228 030), Великобритания (226 467), Италия (221 216), Германия (171 306), Бразилия (168 331), Турция (141 475), Франция (138 161) и Иран (110 767).-0-

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