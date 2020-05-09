Количество людей, заразившихся коронавирусом, в мире за сутки увеличилось более чем на 95 тыс.

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество людей, инфицированных коронавирусом, в мире выросло за сутки более чем на 95 тыс. и превысило 3,8 млн. Количество подтвержденных смертей увеличилось более чем на 6 тыс. и превысило 265 тыс., сообщил ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

По состоянию на 11:00 9 мая, в мире были зарегистрированы 3 855 812 инфицированных и 265 862 умерших. Число заразившихся увеличилось за последние 24 часа на 95 845, а умерших - на 6 388. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 682 338 и 154 233 соответственно. За сутки часа количество носителей коронавируса возросло на 27 993, а умерших - на 2 054.

В Северной и Южной Америке коронавирус выявлен у 1 636 841 человек, 91 893 умерли. По числу инфицированных (50 712) и умерших (3 963) за сутки этот регион снова опережает Европу

На третьем месте по количеству заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион - по состоянию на 9 мая, там зафиксировано 246 022 инфицированных и 8 748 умерших. За сутки заболели 8 699, умерли 140 человек.

Как информирует ВОЗ, больше всего инфицированных в США - 1 245 874. Затем идут Испания (222 857), Италия (217 185), Великобритания (211 368), Россия (198 676), Германия (168 551), Франция (136 578), Турция (135 569), Бразилия (135 106) и Иран (104 691).-0-