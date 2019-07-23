Количество отравившихся едой из автоматов в Москве увеличилось до 86

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число отравившихся едой из вендинговых автоматов сети Healthy food в Москве увеличилось до 86, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о 75 пострадавших.

Рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медицинской помощью ранее заболевших и ранее употреблявших продукцию Healthy food.

В ходе расследования Роспотребнадзора было закрыто производство на юго-востоке Москвы, два кафе, опечатано 48 вендинговых автоматов, изъято из оборота около 3 т сырья и готовой продукции.

О массовом отравлении сотрудников офисов едой из автоматов стало известно 16 июля. На производстве компании сотрудники Роспотребнадзора нашли просроченную продукцию, немаркированное сырье и еду, на некоторые товары ставились будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности.-0-