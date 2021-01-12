Количество отравившихся в Буйнакске детей увеличилось до 50

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число детей, отравившихся в дагестанском городе Буйнакске, превысило 50. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Instagram администрации города.

"Число отравившихся детей в Буйнакске перевалило за 50", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в больницу обратились 34 ребенка в возрасте от полутора до 14 лет. Для оказания консультативной и организационно-методической помощи в Буйнакск была направлена бригада специалистов Минздрава республики, эпидемиологи и инфекционисты центра инфекционных болезней.

По словам врио министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой, обращения с симптомами пищевого отравления в городе начали поступать еще в понедельник. Шестеро детей 11 января после получения медицинской помощи были взяты под наблюдение на дому.-0-