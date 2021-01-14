Количество отравившихся в Буйнакске превысило 140 человек

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество обратившихся за медицинской помощью в городе Буйнакске, где произошло массовое отравление водопроводной водой, увеличилось до 142 человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации города сообщает ТАСС.

"Всего с начала массового отравления в лечебные учреждения Буйнакска обратились за помощью 142 человека. Количество пациентов с признаками отравления, которые получают лечение в больницах города, остановилось на отметке 90", - сообщили в администрации города. Отмечается, что уже выписан 41 ребенок.

Достаточно в городе и свободных коек. Также в наличии есть все необходимые лекарства.

Обращения с симптомами пищевого отравления в Буйнакске начали поступать 11 января. В управлении Роспотребнадзора по Дагестану сообщали, что по результатам исследования водопроводной воды в городе была обнаружена ДНК возбудителя дизентерии. Временно приостановлена деятельность школ и детских садов, запрещено использование водопроводной воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд.-0-