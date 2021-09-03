3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество пластика в океане может утроиться к 2040 году, если не принять кардинальных мер. Об этом заявила исполнительный директор программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингрид Андерсен на министерской конференции, посвященной проблемам морского мусора и пластиковых отходов, сообщается на сайте центра новостей ООН.

"Черепахи, запутавшиеся в разорванных пластиковых пакетах. Мертвые киты с желудками, полными отходов. Миллиарды пластиковых гранул, которые волны выносят на наши пляжи - как недавно в Шри-Ланке. Мы сами видим, что мы наделали", - сказала Ингрид Андерсен.

При этом глава ЮНЕП утверждает, что ущерб от использования пластика гораздо серьезнее: речь идет о "тройном кризисе планетарного масштаба". Это изменение климата, потеря биоразнообразия и загрязнение.

По словам Ингрид Андерсен, чтобы решить проблему морского мусора, нужно полностью пересмотреть весь процесс: от производства пластика до его использования и утилизации. В первую очередь необходимо сократить производство пластмассы, особенно той, которая предназначена для предметов одноразового использования. Также нужно перейти на замкнутый цикл производства пластика, чтобы по окончании употребления продукции ее можно было переработать. Такой многооборотный подход мог бы сократить количество пластика, попадающего в моря и океаны, на 80%, а также на 25% снизить выбросы парниковых газов.

Важную роль в сокращении пластикового загрязнения и улучшении здоровья людей сыграла бы модернизация муниципальных инфраструктур по сбору и переработке твердых отходов. Ингрид Андерсен подчеркнула, что 1,3 млрд т твердых отходов производят ежегодно городские жители. При этом во многих городах нет надлежащей инфраструктуры, позволяющей грамотно обращаться с отходами и перерабатывать их.

Но ключевым моментом в решении проблемы пластика Ингрид Андерсен видит активизацию действий на национальном уровне. Речь идет о законодательстве в области отходов, производства, госзакупок и информировании потребителей. По словам главы ЮНЕП, задача сокращения пластика должна красной нитью пронизывать все отрасли экономики.

"Если мы решим проблему пластика, нам не только удастся очистить моря. Мы поможем преодолеть тот самый тройной планетарный кризис. Мы защитим наши воздух, землю и водные ресурсы. Мы защитим собственное здоровье и здоровье всей планеты", - сказала она.-0-