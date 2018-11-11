Количество погибших из-за лесного пожара в Калифорнии выросло до 25 человек

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При лесном пожаре в Калифорнии погибли 25 человек, сообщает информационное агентство Regnum со ссылкой на The Washington Post.

По состоянию на 10 ноября, число жертв пожаров в Калифорнии достигло 25 человек, из них в окрестностях города Парадайс на севере штата погибли 23 человека, еще двое стали жертвами огня в Малибу.

Как отметил шериф калифорнийского округа Бьютт Кори Хонеа, также в полицию поступило около 110 сообщений о пропавших людях.

Распространению пламени способствует сильный ветер и низкий уровень влажности воздуха. В борьбе с огнем задействованы более 400 пожарных.

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии в округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес. Он распорядился выделить штату из федерального бюджета необходимые средства на борьбу со стихией и на последующие восстановительные работы.-0-