Количество погибших из-за лесного пожара в Калифорнии выросло до 25 человек

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При лесном пожаре в Калифорнии погибли 25 человек, сообщает информационное агентство Regnum со ссылкой на The Washington Post.
По состоянию на 10 ноября, число жертв пожаров в Калифорнии достигло 25 человек, из них в окрестностях города Парадайс на севере штата погибли 23 человека, еще двое стали жертвами огня в Малибу.
Как отметил шериф калифорнийского округа Бьютт Кори Хонеа, также в полицию поступило около 110 сообщений о пропавших людях.
Распространению пламени способствует сильный ветер и низкий уровень влажности воздуха. В борьбе с огнем задействованы более 400 пожарных.
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии в округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес. Он распорядился выделить штату из федерального бюджета необходимые средства на борьбу со стихией и на последующие восстановительные работы.-0-
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