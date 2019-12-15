Количество погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии достигло 15 человек

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при извержении вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд возросло до 15 человек. Об этом сообщается в размещенном 14 декабря на странице полиции в Twitter заявлении.

"Полиция может подтвердить, что еще один человек умер в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, общее число тех, кто официально считается погибшим, составляет 15 человек", - отмечается в сообщении.

Активность вулкана в Новой Зеландии препятствует поиску пропавших в результате извержения По данным государственной геологической службы Новой Зеландии, на острове фиксируется значительная вулканическая активность и сохраняется большая вероятность дальнейших извержений. Они возможны в ближайшие 24 часа.

Умерший 14 декабря пострадавший проходил лечение в больнице Вайкато.-0-