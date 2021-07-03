Количество погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 22

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде выросло до 22. Об этом сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания CNN, сообщает ТАСС.

Поисково-спасательные работы на месте обрушения здания на какое-то время были приостановлены из-за угрозы дополнительных обрушений, а после возобновились - и число обнаруженных жертв выросло.

"В течение дня мы извлекли из-под завалов тела еще двух погибших. Таким образом число жертв выросло до 22", - сказала она.

Среди погибших есть один ребенок. Судьба более 120 человек остается неизвестной.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) обрушился в ночь на 24 июня. Причины еще не определены, после завершения спасательной операции проведут расследование. Предполагаются "проблемы со структурными элементами" конструкции здания. В районе происшествия ограничено движение транспорта. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб. Спасатели пока используют лишь легкую технику для разбора завалов в случае необходимости.

Президент США Джо Байден объявил режим ЧС в штате, что предполагает помощь властям Флориды со стороны Министерства внутренней безопасности и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям страны. До этого режим ЧС ввел губернатор штата Рон Десантис.

Жена президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса Сильвана Лопес Морейра де Абдо решила отправиться во Флориду, чтобы лично присутствовать при разборе завалов. Среди пропавших - ее сестра София, семья которой жила в частично рухнувшем доме.-0-