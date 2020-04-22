Количество погибших при стрельбе в Канаде выросло до 23

22 апреля, Минск /Корр БЕЛТА/. Число жертв стрельбы ночью 19 апреля в канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 23. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию региона.

Отмечается, что среди погибших - 17-летняя девушка. Все остальные жертвы – совершеннолетние люди.

20 апреля глава полиции провинции Крис Лезер сообщил о 18 погибших, но предупредил, что "число жертв может вырасти в ближайшие несколько дней", так как Уортман поджег не менее пяти жилых домов, под их развалинами могут находиться тела.-0-