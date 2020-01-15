Количество погибших при взрыве на нефтехимическом заводе в Каталонии увеличилось до трех

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека погибли, семь пострадали в результате взрыва, произошедшего на территории промышленной зоны в испанской провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония). Об этом сообщила газета El Periodico.

Ранее сообщалось о двух погибших. По данным газеты, в больнице умер человек, раненый в результате взрыва. Власти испанского города Таррагона объявили двухдневный траур по погибшим.

Взрыв и пожар произошли в районе населенного пункта Ла Канонха на нефтехимическом полигоне, принадлежащем предприятию IQOXE ("Химическая промышленность окиси этилена"), которое занимается производством окиси этилена и гликоля.

Причины взрыва пока не называются.-0-