Количество погибших при взрыве в Ираке возросло до 12

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 12 человек погибли в результате взрыва автобуса в иракском городе Кербела. Об этом 20 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на иракские службы безопасности.

Ранее телеканал PressTV информировал о девяти погибших.

Девять человек погибли в Ираке при взрыве Подробности происшествия пока не приводятся. Ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

По данным агентства, в результате взрыва также есть пострадавшие, однако информации о состоянии их здоровья пока не поступало. Ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.-0-