Количество погибших при землетрясении в Турции достигло 110 человек

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После землетрясения в провинции Измир на западе страны спасатели извлекли из-под завалов тела 110 погибших. Об этом сегодня на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания Кабинета министров сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

Травмы получили 1027 человек.

"Мы не теряем надежду, и поисково-спасательные работы будут продолжаться до тех пор, пока из-под обломков не будет извлечен последний человек", - сказал президент Эрдоган.

Землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано 30 октября в море в 19 км к северо-западу от греческого острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. За первым мощным толчком последовали повторные. Всего зафиксировали более 1,1 тыс. афтершоков, часть из которых имела магнитуду больше 4.-0-