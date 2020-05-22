Количество погибших в авиакатастрофе в Пакистане достигло 80

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество жертв крушения самолета Airbus A320 авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" в районе города Карачи выросло до 80. Об этом 22 мая сообщила газета Doon, передает ТАСС.

Сообщается, что сейчас невозможно определить, есть ли в числе погибших жители дома, на который упал самолет, или все они были пассажирами.

Ранее пресс-секретарь министра здравоохранения и социального развития провинции Синд Мерана Юсуф сообщала о 66 жертвах катастрофы.

Пассажирский самолет разбился в Пакистане По данным информагентства Kyodo, на борту находились около 100 человек.

Самолет следовал в Карачи из города Лахор. На борту находились 91 пассажир и семь членов экипажа. В результате крушения было разрушено несколько жилых домов. По предварительной информации, причиной инцидента могли стать техническая неисправность или столкновение с птицами.-0-