Количество погибших в больнице в Мексике возросло до 16

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв затопления больницы в городе Тула в штате Идальго возросло до 16. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее власти региона заявили о 10 пациентах, погибших из-за отключения системы подачи кислорода в медицинском учреждении.

В Идальго дожди привели к выходу из берегов реки Тула, что привело к затоплению больницы службы социального страхования и повлекло за собой гибель 16 пациентов, эвакуация остальных продолжается. В общей сложности порядка 2 тыс. домов в городе оказались в зоне подтопления.

Власти привлекли к ликвидации последствий стихийного бедствия около тысячи военнослужащих и бойцов Нацгвардии, а также спасателей. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал ситуацию в Туле тяжелой и указал, что в регион уже поступает помощь.-0-