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03 сентября 2021, 00:44

Количество погибших в результате наводнений на востоке США возросло до 29

Фото Reuters
Фото Reuters

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На востоке США не менее 29 человек погибли в результате ливней и наводнений, вызванных ураганом "Ида", передает РИА "Новости".

В штате Нью-Йорк - 12 жертв, в Нью-Джерси - 14. В штате Пенсильвания власти подтвердил гибель не менее трех человек.

В четверг на Восточное побережье Соединенных Штатов обрушились продолжительные ливни. Непогода охватила столичный регион, штат Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Местные телеканалы транслируют кадры затопленных улиц, вышедших из берегов рек, затопленных домов. Власти ведут эвакуацию.

По словам губернатора штата Кэти Хокул, президент страны Джо Байден пообещал оказать любую помощь для борьбы со стихией. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявили чрезвычайное положение.-0-

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