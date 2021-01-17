Количество погибших в результате серии землетрясений в Индонезии возросло до 78 человек

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв землетрясений в индонезийской провинции Западный Сулавеси выросло до 78. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Kompas.

Как проинформировал издание руководитель национального поисково-спасательного агентства Индонезии Багуса Пурухито, 67 человек погибли в округе Мамуджу и еще 11 - в округе Маджене. Число пострадавших составляет 844 человека. Ранее поступала информация о 56 жертвах.

По данным индонезийского Агентства метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG), еще одно землетрясение в регионе потенциально может вызвать цунами.

Расположенная по обе стороны так называемого Тихоокеанского огненного кольца Индонезия регулярно подвергается землетрясениям, информирует Reuters. В 2018 году разрушительное землетрясение и последующее цунами обрушились на город Палу в Сулавеси, в результате чего погибли тысячи людей.-0-