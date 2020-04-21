Количество погибших в результате стрельбы в Новой Шотландии возросло до 19

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв стрельбы в провинции Новая Шотландия увеличилось до 19. Об этом сообщил телеканал CTV.

Ранее сообщалось, что погибли 17 человек, среди них и стрелявший. Телеканал отмечает, что расследование продолжается, и не исключено, что могут быть и еще жертвы этого преступления.

51-летний Гэбриел Уортман ночью 19 апреля открыл стрельбу по людям в городе Порталик, затем и в других населенных пунктах в радиусе 90 км от Порталика.

В результате 12-часовой спецоперации по задержанию преступника погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции, еще один полицейский был ранен. Первоначально в полиции сообщили, что стрелок задержан, но позже уточнили, что он был убит в городе Энфилд в перестрелке.

Мотивы действий Уортмана пока не известны.

Инцидент стал самым массовым в истории Канады расстрелом людей после стрельбы в Политехническом институте Монреаля в 1989 году.-0-