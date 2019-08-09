Количество пострадавших от новых взрывов на складе боеприпасов под Ачинском возросло до 9

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество пострадавших от новых взрывов на складе боеприпасов под Ачинском возросло до девяти, сообщает ТАСС.

Четверо из них госпитализированы. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

В Ачинском районе Красноярского края в связи с новыми взрывами на складе боеприпасов в деревне Каменка будет повторно введен режим чрезвычайной ситуации. На данный момент взрывы на полигоне прекратились, идет тушение пожара. Все работы по разминированию на территории военного склада приостановлены. Жители ближайшей деревни Каменка эвакуированы.

Работы по разминированию будут продолжены утром 10 августа.

Причиной новых взрывов стало попадание молнии. Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Взрывы прекратились лишь к утру 6 августа, затем пожар был ликвидирован. В результате погиб один человек, 13 пострадали. По факту взрывов на военном складе возбуждено уголовное дело. Причиной ЧП, по предварительной версии, стал человеческий фактор.-0-