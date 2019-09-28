Количество пострадавших при пожаре на судне в Южной Корее возросло до 18 человек

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28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших от взрыва и пожара на борту нефтяного танкера в южнокорейском порту Ульсан возросло до 18. Об этом сообщило агентство
По данным агентства, пострадали 12 моряков - девять граждан Южной Кореи, трое иностранцев, шестеро спасателей. Они получили ожоги или отравление угарным газом. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
Утром 28 сентября в южнокорейском порту Ульсан на грузовом судне, перевозившем нефтепродукты с Каймановых островов, произошел взрыв, затем последовал пожар. По информации агентства Ренхап, огонь распространился на другое судно, на борту которого находился 21 человек, но все они были спасены.
Береговая охрана ведет расследование.-0-