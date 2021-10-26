Количество пострадавших при взрыве дома в Набережных Челнах выросло до пяти

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах увеличилось до пяти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"По состоянию на 07:00 26 октября пострадали пять человек", - сообщает пресс-служба.

Ранее в МЧС поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах, сообщает РИА Новости. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами.

Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Предварительной причиной взрыва в экстренных службах считают нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Дом, где произошло ЧП, сдали в эксплуатацию в 1979 году. Как следует из выписки Единого государственного реестра недвижимости, он не был аварийным.-0-