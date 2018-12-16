Количество пострадавших при жесткой посадке вертолета в Томской области возросло до пяти

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Томской области возросло до пяти, трое из них госпитализированы. Об этом сообщил ТАСС.
По информации агентства, двое из пострадавших в результате инцидента госпитализированы. Ранее сообщалось, что состояние двух раненых при жесткой посадке оценивается как средней степени тяжести.
Вертолет совершил жесткую посадку в городе Кедровый на севере Томской области 16 декабря. На борту машины находились 25 человек. По информации МЧС, у вертолета подломилась стойка шасси.
Один из пострадавших при жесткой посадке вертолета доставлен санитарным бортом в больницу города Колпашево, у него подозрение на перелом.
Ми-8 летел с нефтяного месторождения Майское, расположенного в западной части Томской области. Оно принадлежит группе компаний Imperial Energy, которая входит в состав индийской государственной корпорации ONGC Videsh Limited (OVL).-0-
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