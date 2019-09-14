ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 14 сентября 2019
Минск Малооблачно +12°C
Версия для слабовидящих
Новости
19:05 Умер известный рок-певец Эдди Мани В мире
18:27 Количество пострадавших в аварии с автобусом под Ярославлем возросло до 28 В мире
17:50 Дорогу к знаниям проложили для воспитанников Радошковичской школы-интерната ДПС "Стрела" и Нацбиблиотека Регионы
17:38 Белорусские дзюдоисты остались без наград в индивидуальных соревнованиях на юниорском ЧЕ в Финляндии Спорт
17:34 В Гомеле появился первый пешеходный переход в технике 3D Регионы
17:32 Более половины машин скорой и медпомощи столицы моложе пяти лет - "Минсксанавтотранс" Регионы
17:22 Автомобиль несколько раз перевернулся во время ДТП в Бресте Происшествия
17:21 В Минске очевидцы спасли упавшего на рельсы на станции метро "Октябрьская" мужчину Происшествия
17:15 Белорусские теннисисты победили португальцев в матче Кубка Дэвиса Спорт
16:54 Белорусский боксер Евгений Долголевец выбыл из медальной гонки ЧМ в Екатеринбурге Спорт
16:51 Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена В мире
16:40 В Минске прошла встреча с российской писательницей Екатериной Вильмонт Культура
16:40 ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль сыра прошел в Гродно Регионы
16:28 Современные гомельчане должны хранить и приумножать традиции древнего Гомия - Кириченко Регионы
16:19 Белорусские и польские кинологи обменялись опытом работы на тренинге в Бресте Общество
16:13 Топливо на АЗС Беларуси с 15 сентября дорожает на 1 копейку Экономика
16:03 Фестиваль "Мінск старажытны" отправляет гостей в путешествие сквозь века Регионы
15:50 Торговый центр "Черемушки" в Москве эвакуировали из-за сообщения о минировании В мире
15:44 В Минске торжественно открылся Дом гандбола Спорт
15:28 Педро Соуза заменил Жуана Домингеша в решающем поединке Кубка Дэвиса против Ильи Ивашко Спорт
15:09 Гандболистки "Гомеля" разгромили косовский "Исток" в первом матче квалификации Кубка ЕГФ Спорт
15:00 Егор Герасимов обыграл Жуана Соузу, сравняв счет в матче Кубка Дэвиса с португальцами - 2:2 Спорт
14:39 Обновленный загс открылся в Первомайском районе Минска Регионы
14:16 Мужчина упал на рельсы на станции метро "Петровщина" в Минске Происшествия
13:56 Белорусские спасатели принимают участие в чемпионате по многоборью в России Общество
13:37 Беларусь намерена претендовать на проведение чемпионата Европы по гандболу 2026 года Спорт
13:10 Состоялся телефонный разговор Румаса с Медведевым Политика
13:00 Не менее 7 человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области В мире
12:43 Белорусские теннисисты проиграли парную встречу португальцам и уступают в матче Кубка Дэвиса - 1:2 Спорт
12:25 Интерактив у Дворца спорта обучает правилам безопасности через развлечения Регионы
Все новости
Все новости
В мире
14 сентября 2019, 18:27

Количество пострадавших в аварии с автобусом под Ярославлем возросло до 28

Фото ГУ МЧС по Ярославской области
Фото ГУ МЧС по Ярославской области

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 28 человек пострадали при столкновении рейсового автобуса с грузовым автомобилем в Гаврилов-Ямском районе, сообщает ТАСС.

Для расследования уголовного дела в Гаврилов-Ямском районе создана специализированная следственно-оперативная группа. Следователи осмотрели место аварии, допросили свидетелей, назначили судебно-медицинские, автотехнические экспертизы.

Двое пострадавших находятся в реанимации после операции. Пятеро находятся в тяжелом состоянии. Пострадавший в аварии ребенок получил травму живота и ссадину на лице, мальчик находится в состоянии средней степени тяжести.

В рейсовом автобусе на момент аварии находились 35 пассажиров. Пока только двое погибших опознаны - это два водителя. По данным регионального главка МВД, автобус, предположительно, не был оборудован ремнями безопасности.

Не менее 7 человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской областиНе менее 7 человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области
Инцидент произошел в Гаврилов-Ямском районе. По информации ГИБДД погибли семь человек, в пресс-службе департамента здравоохранения региона приводят данные о девяти погибших.

Столкновение пассажирского рейсового автобуса на трассе Ярославль - Иваново с грузовиком произошло утром 14 сентября. По данным полиции, погибли оба водителя и пять пассажиров автобуса. По предварительной версии, причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу.-0-

Теги
ДТП регионы России смерть травматизм
Новости рубрики В мире
Умер известный рок-певец Эдди Мани
Дональд Трамп. Фото Global Look Press Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
Фото cian.site Торговый центр "Черемушки" в Москве эвакуировали из-за сообщения о минировании
Фото ГУ МЧС РФ по Ярославской области Не менее 7 человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области
Фото из архива ТАСС Пассажирское судно село на мель в Югре: есть пострадавшие
Дональд Трамп. Фото Reuters Трамп на год продлил эмбарго в отношении Кубы
Главное
ФОТОРЕПОРТАЖ: Минск празднует День города
Новый порядок проведения конкурса по сокращению выбросов от транспорта утвержден в Беларуси
Рев моторов и эксклюзивные "железные кони": H.O.G. Rally Minsk снова в столице
Белорусские теннисисты победили португальцев в матче Кубка Дэвиса
Топ-новости
Совмин уточнил, как выплачиваются вознаграждения сообщившим о фактах коррупции информаторам
Беларусь намерена претендовать на проведение чемпионата Европы по гандболу 2026 года
Топливо на АЗС Беларуси с 15 сентября дорожает на 1 копейку
ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль сыра прошел в Гродно
Гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября
В Минске очевидцы спасли упавшего на рельсы на станции метро "Октябрьская" мужчину
Гомель получил в подарок сертификат на Br2,75 млн на завершение строительства поликлиники
В Минске появилась первая умная остановка
Как изменится движение транспорта в Минске в выходные
В Гомеле появился первый пешеходный переход в технике 3D
Мининформ ограничил доступ к 75 интернет-ресурсам
Белорус Владислав Колячонок подписал контракт новичка с клубом НХЛ "Флорида Пантерз"
Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
Обновленный загс открылся в Первомайском районе Минска
Урожай яблок в этом году составит около 155 тыс. т - Минсельхозпрод
Афиша
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.