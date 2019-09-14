Количество пострадавших в аварии с автобусом под Ярославлем возросло до 28

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 28 человек пострадали при столкновении рейсового автобуса с грузовым автомобилем в Гаврилов-Ямском районе, сообщает ТАСС.

Для расследования уголовного дела в Гаврилов-Ямском районе создана специализированная следственно-оперативная группа. Следователи осмотрели место аварии, допросили свидетелей, назначили судебно-медицинские, автотехнические экспертизы.

Двое пострадавших находятся в реанимации после операции. Пятеро находятся в тяжелом состоянии. Пострадавший в аварии ребенок получил травму живота и ссадину на лице, мальчик находится в состоянии средней степени тяжести.

В рейсовом автобусе на момент аварии находились 35 пассажиров. Пока только двое погибших опознаны - это два водителя. По данным регионального главка МВД, автобус, предположительно, не был оборудован ремнями безопасности.

Не менее 7 человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области Инцидент произошел в Гаврилов-Ямском районе. По информации ГИБДД погибли семь человек, в пресс-службе департамента здравоохранения региона приводят данные о девяти погибших.

Столкновение пассажирского рейсового автобуса на трассе Ярославль - Иваново с грузовиком произошло утром 14 сентября. По данным полиции, погибли оба водителя и пять пассажиров автобуса. По предварительной версии, причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу.-0-