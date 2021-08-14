Количество пострадавших в результате взрыва в автобусе в Воронеже увеличилось до 24 человек

"К сожалению, число пострадавших от взрыва в маршрутке растет. Теперь их 26, из которых двое умерли", - написал глава региона.





Взрыв в маршрутном автобусе ПАЗ произошел в Воронеже в четверг вечером. В настоящий момент отрабатывается несколько версий произошедшего, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.-0-



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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших после взрыва в автобусе в Воронеже выросло до 24 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главы региона Александра Гусева.Ранее сообщалось о 22 пострадавших.