Количество сгоревших в Калифорнии домов увеличилось до 370

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество зданий, уничтоженных огнем крупного лесного пожара в районе города Малибу (штат Калифорния), достигло 370. Об этом говорится в опубликованном сообщении Управления лесного хозяйства и пожарной охраны штата. Ранее сообщалось, что сгорело не более 180 строений.

Пожар, охвативший более 370 кв. км, к концу суток удалось локализовать лишь на 20%. Из этого района были эвакуированы тысячи человек, но сейчас некоторым жителям уже разрешено вернуться в дома. Как сообщает агентство Associated Press, начали частично открываться для движения закрытые из-за огня местные автодороги.

По данным властей, в результате пожара в регионе города Малибу, где расположено много роскошных вилл голливудских звезд, погибли два человека, трое пожарных пострадали.

Всего в результате пожаров, бушующих на территории Калифорнии, погибли не менее 31 человека. Подавляющее большинство жертв принес большой пожар на севере штата в 150 км от столицы Сакраменто. Его площадь - 450 кв. км, пламя удалось локализовать на 25%.

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до 31 Судьба 228 человек остается неизвестной. Как отметил шериф округа Бьютт Кори Хонеа, в городе Парадайс с населением 27 тыс. человек работают десять поисково-спасательных групп.

В связи с пожарами в ряде округов Калифорнии действует режим чрезвычайной ситуации.-0-