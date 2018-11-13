Количество сгоревших в Калифорнии домов увеличилось до 370

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество зданий, уничтоженных огнем крупного лесного пожара в районе города Малибу (штат Калифорния), достигло 370. Об этом говорится в опубликованном сообщении Управления лесного хозяйства и пожарной охраны штата. Ранее сообщалось, что сгорело не более 180 строений.
Пожар, охвативший более 370 кв. км, к концу суток удалось локализовать лишь на 20%. Из этого района были эвакуированы тысячи человек, но сейчас некоторым жителям уже разрешено вернуться в дома. Как сообщает агентство Associated Press, начали частично открываться для движения закрытые из-за огня местные автодороги.
По данным властей, в результате пожара в регионе города Малибу, где расположено много роскошных вилл голливудских звезд, погибли два человека, трое пожарных пострадали.
Всего в результате пожаров, бушующих на территории Калифорнии, погибли не менее 31 человека. Подавляющее большинство жертв принес большой пожар на севере штата в 150 км от столицы Сакраменто. Его площадь - 450 кв. км, пламя удалось локализовать на 25%.
В связи с пожарами в ряде округов Калифорнии действует режим чрезвычайной ситуации.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4151 BYN
|2.412 BYN
|2.42 BYN
|USD
|2.1431 BYN
|2.142 BYN
|2.147 BYN
|RUB
|3.1746 BYN
|3.165 BYN
|3.178 BYN