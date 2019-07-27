Количество спасенных из поезда в Индии превысило 1 тыс. человек

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число людей, которые были эвакуированы 27 июля из пассажирского поезда, застрявшего на западе Индии из-за сильного паводка, превысило тысячу человек. Об этом сообщил сайт газеты
Ранее сообщалось о 700 спасенных пассажирах.
Мощный муссонный ливень стал причиной затопления железнодорожного полотна, из-за чего состав "Махалакшми экспресс", отправившийся по маршруту Мумбаи - Колхапур, оказался полностью окруженным водой в 60 км от Мумбаи. Сотни пассажиров призывали на помощь по мобильным телефонам.
Часть из них смогла покинуть состав, но многие, в том числе женщины, дети и пожилые люди, оставались в поезде, который был окружен водой глубиной 1,5-2 м. Пассажиры провели более 15 часов без питьевой воды и еды.
Власти создали оперативный штаб. В спасательной операции принимали участие моторные лодки и военные вертолеты, военнослужащие. Людей обеспечили питанием, оказали медицинскую помощь. Все спасенные пассажиры чувствуют себя нормально.
В конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние десять лет. Мощные проливные дожди вызвали наводнения, проблемы с транспортным сообщением, обрушения зданий и несчастные случаи в разных районах Индии.-0-
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