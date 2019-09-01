Количество убитых в Техасе возросло до семи человек

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв стрельбы, произошедшей в районе американского города Одесса (штат Техас), возросло с пяти до семи человек. Об этом сообщило агентство AP .

По данным AP, среди погибших - сам стрелявший. Инцидент произошел после того, как сотрудник патрульно-постовой службы во время выборочной проверки на дороге остановил легковой автомобиль Honda золотистого цвета. Водитель выстрелил в патрульного и умчался в западном направлении к Одессе. По пути выстрелил еще в одного человека. Подозреваемый открывал огонь по беззащитным людям еще два раза, потом бросил автомобиль и угнал почтовый автофургон.

В Техасе при стрельбе 5 человек погибли, 21 пострадал Стрелок направлялся из Мидленда в Одессу в штате Техас. По информации полиции, подозреваемый угнал почтовый фургон и открыл огонь по полицейским, автомобилистам и прохожим, перед тем как его застрелили возле кинотеатра в Одессе.

Около кинотеатра Cinergy между ним и блюстителями порядка произошла перестрелка. Пока неясно, был ли злоумышленник застрелен или покончил с собой. По последним данным полиции, пострадал 21 мирный житель, ранения также получили сотрудник патрульно-постовой службы и двое полицейских.-0-