Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 394 млн

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев заражения коронавирусом в мире достигло 394 млн, а количество смертельных исходов - 5,73 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

В ВОЗ поступили сведения о 394 381 395 заразившихся и 5 735 179 умерших. Число заболевших возросло за сутки на 2 235 694, летальных исходов - на 10 826.

Статистика ВОЗ считает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка 350 млн заразившихся была пройдена 25 января, 300 млн - 8 января, 250 млн - 9 ноября, а 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 75 725 243. Далее следуют Индия (42 272 014), Бразилия (26 473 273), Франция (20 204 946) и Великобритания (17 803 329). Летальных исходов больше всего в США - 893 870, вторую строчку занимает Бразилия (631 802), третью - Индия (502 874). Далее следуют Россия (336 023) и Мексика (309 417).-0-