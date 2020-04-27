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27 апреля 2020, 00:49

Количество заразившихся коронавирусом в мире увеличилось за сутки почти на 85 тыс. человек

Фото EPA -EFE
Фото EPA-EFE
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27 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Количество людей, инфицированных новым коронавирусом, в мире увеличилось за последние сутки почти на 85 тыс. - на 8 тыс. меньше, чем за предыдущий день. Число подтвержденных смертей увеличилось за этот же период более чем на 6 тыс., сообщила 26 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 11:00 26 апреля, в мире были зарегистрированы 2 804 796 инфицированных и 193 722 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 84 900, а смертей - на 6 018. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 341 851 и 122 218 соответственно. За 24 часа число заразившихся там возросло на 27 185, а умерших - на 2 756.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились 1 094 846 человек, 56 063 умерли. Инфицированных за сутки (47 338) здесь больше, чем в Европе, и умерших за 24 часа там также больше (2 960).

Третью строчку по количеству заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион - там выявлен 160 586 инфицированных и зафиксировано 6 899 летальных исходов.

По информации ВОЗ, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 899 281. Далее следуют Испания (219 764), Италия (195 351), Германия (154 175), Великобритания (148 381), Франция (122 875), Турция (107 773), Иран (89 328), Китай (84 3338) и Россия (74 588).-0-

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