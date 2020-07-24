Количество заразившихся коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 247 тыс.

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мире растет количество случаев инфицирования новым коронавирусом - за сутки этот диагноз подтвердился более чем у 247 тыс. пациентов. А всего с начала пандемии в списке инфицированных более 15 млн. жителей планеты. Об этом свидетельствуют опубликованные 23 июля данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На 23 июля зарегистрирован 15 012 731 инфицированный и 619 150 умерших. За последние сутки прирост составил 247 225 и 7 097 соответственно.

В лидерах этой статистики, как и ранее, регион Северной и Южной Америки – там заразились коронавируснолй инфекцией 7 948 513 пациентов (+137 386 за сутки). За последние сутки умерли 4 153. В Европе зарегистрированы 3 147 860 (+ 22 909 за сутки) инфицированных, умерли 208 970 (+ 501).

В Юго-Восточной Азии за сутки число заразившихся увеличилось на 50 537, умерли 1 312 человек.

Десятку наиболее пострадавших от COVID-19 возглавляют США - там зарегистрировано 3 868 453 инфицированных. Далее следуют Бразилия (2 159 654), Индия (1 238 635), Россия (795 038), ЮАР (394 948), Перу (362 087), Мексика (356 255), Чили (336 402), Великобритания (296 381) и Иран (281 413).-0-