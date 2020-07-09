Количество жертв из-за взрыва бензовоза в Колумбии возросло до 20

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество людей, которые скончались после взрыва бензовоза, произошедшего 6 июля на севере Колумбии, возросло до 20. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Efe Eme.

Как сообщается, семь человек умерли в больницах города Санта-Марта (столица департамента Магдалена), пятеро - в больницах города Барранкилья (столица департамента Атлантико), один - в больнице города Вальедупар (столица департамента Сесар). Все они были госпитализированы с сильными ожогами. Еще десять человек с тяжелыми травмами были доставлены для лечения в Боготу.

Авария случилась в муниципалитете Пуэбло-Вьехо. Бензовоз перевернулся, произошла утечка топлива. Местные жители попытались собрать бензин. Автоцистерна загорелась. В результате трагедии семь человек погибли на месте, более 50 пострадали.-0-