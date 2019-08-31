Количество жертв нападения на бар в Мексике достигло 30

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юноша, получивший сильные ожоги при нападении на бар в городе Коацакоалькос в штате Веракрус, умер в больнице. Об этом сообщило региональное министерство здравоохранения.

В Мексике в результате нападения на бар погибли 26 человек Отмечается, что в нападении участвовали не менее десятка человек. Они устроили пожар, после чего открыли огонь по людям, выбегавшим из помещения.

Количество жертв нападения на бар в Мексике возросло до 29 Состояние некоторых пострадавших крайне тяжелое. Власти считают, что причиной нападения мог стать конфликт между наркокартелями.

К настоящему времени число жертв атаки в баре достигло 30, еще трое пострадавших остаются в медицинских учреждениях. Власти ведут расследование. В числе основных версий случившегося рассматриваются месть за неудавшееся вымогательство и конфликт между наркокартелями "Лос-Сетас" и "Новое поколение Халиско".

Сведений о задержании подозреваемых пока нет.-0-