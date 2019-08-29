Количество жертв нападения на бар в Мексике возросло до 29

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина, получившая тяжелые ранения при нападении на бар в городе Коацакоалькос в мексиканском штате Веракрус, 29 августа умерла в больнице. Об этом сообщил телеканал Televisa . Число жертв устроенной в ночь на 28 августа атаки на увеселительное заведение увеличилось до 29, еще восемь человек остаются в больницах.

В Мексике в результате нападения на бар погибли 26 человек Отмечается, что в нападении участвовали не менее десятка человек. Они устроили пожар, после чего открыли огонь по людям, выбегавшим из помещения.

Состояние некоторых пострадавших крайне тяжелое. Власти считают, что причиной нападения мог стать конфликт между наркокартелями. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор накануне пообещал, что прокуратура проведет тщательное расследование трагедии в Веракрусе.

В первой половине 2019 года жертвами насилия в Мексике стали свыше 17,6 тыс. человек, на 5,1% больше, чем за тот же период 2018 года.-0-