Количество жертв нападения на отель в Пакистане возросло до пяти

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее пяти человек погибли при нападении вооруженных боевиков на гостиницу в городе Гвадар на юге Пакистана. Об этом сообщило агентство Reuters .

По информации агентства, среди погибших три сотрудника сил безопасности отеля, служащий гостиницы и представитель ВМС. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Все постояльцы были эвакуированы, силы безопасности провели операцию по зачистке. Все трое нападавших были ликвидированы.

11 мая трое вооруженных боевиков напали на гостиницу Pearl Continental в Гвадаре. Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана".-0-