Количество жертв наводнений в Бразилии возросло до 12

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв наводнений и оползней в штате Пернамбуку выросло до 12 человек. Об этом сообщил телеканал Globo .

Стихия обрушилась на столицу штата, город Ресифи и его окрестности минувшей ночью. В результате наводнения смыты несколько дамб, повалены деревья, целые кварталы затоплены. По информации метеорологов, за последние пять дней здесь выпал 241 мм осадков - около 20 среднесуточных норм июля. Как ожидается, дожди продолжатся, однако будут менее интенсивными.

В регионе нарушено транспортное сообщение, в нескольких районах отменены занятия в школах, люди передвигаются по пояс в воде или на лодках. Жертвами стихии стали домашние животные из подсобных хозяйств. На одну из улиц столицы штата воды вышедших из берегов водоемов вынесли крокодила.-0-