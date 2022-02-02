Количество жертв наводнения в столице Эквадора возросло до 23

2 февраля, Минск / Корр. БЕЛТА/. Не менее 23 человек погибли в результате обильных осадков в столице Эквадора Кито. Такую информацию сообщает ТАСС.

По информации местных властей ранены 47 человек, погибли 23. Еще 15 числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 18 погибших. В городе объявлен трехдневный траур по жертвам трагедии.

В столице южноамериканской страны прошли сильные ливни, которые вызвали затопление нескольких основных транспортных магистралей. Водные потоки повредили несколько зданий. Спасатели работают на месте происшествия.-0-