Количество жертв обрушения жилого дома в Найроби достигло семи

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Cпасатели достали из-под руин рухнувшего 6 декабря шестиэтажного дома в столице Кении Найроби тела двух человек. Об этом сообщила кенийская газета Standard.

Таким образом, отмечает издание, число погибших возросло до семи. Ранее 8 декабря среди завалов обнаружили живыми мужчину и женщину. Их доставили в медучреждение. Таким образом, среди спасенных числятся 35 человек. Еще 11 человек, по данным кенийского Красного Креста, числятся пропавшими без вести.

Спасатели продолжают разбирать завалы. В обрушившемся доме было 57 квартир, на первом этаже размещались магазины.

Причины обрушения пока не установлены.-0-