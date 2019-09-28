Количество жертв обрушения золотого рудника в Чаде увеличилось до 52

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 52 человек погибли, еще 37 пострадали при обрушении золотого рудника в Чаде. Об этом сообщает AFP .

Ранее сообщалось о 30 погибших. По данным агентства, 21 пострадавший находится в тяжелом состоянии. Отмечается, что число погибших может увеличиться. Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.

Обрушение произошло в ночь с 23 на 24 сентября в провинции Тибести в северной части страны, недалеко от границы с Ливией. По данным AFP, на нелегальных золотых рудниках работают сотни людей.-0-